Новый музей в Воронеже представил более 100 национальных костюмов народов России и мира

Музей национального костюма открылся в Воронежском институте инженерных технологий, он представил зрителям коллекцию из более 100 видов одежды народов России и мира. Об этом в пятницу рассказала ТАСС автор идеи музея, доцент кафедры туризма и гостиничного дела Воронежского института инженерных технологий Наталья Зацепилина.

"В новом музее Воронежа... собрана коллекция из более чем 100 национальных костюмов: от русского национального костюма, а также молдавского, украинского, казахского, башкирского, дагестанского, узбекского, туркменского, азербайджанского, всех народов Кавказа, до сербского, корейского, сирийского и разных африканских народов. В музее свыше 500 экземпляров хранения, и в перспективе его коллекция увеличится в разы - мы планируем собрать национальные костюмы всех стран СНГ", - сказала Зацепилина.

По ее словам, в музее можно встретить одежду на разные случаи жизни. "Русских национальных костюмов - десять видов: девичий, для замужней женщины, праздничные для встречи гостей, свадебные и другие. Например, в Узбекистане на свадьбе молодожены по традиции переодеваются до десяти раз, так что у нас не один узбекский свадебный костюм", - отметила собеседница агентства.

Зацепилина добавила, что в музее также собрали коллекцию элементов быта разных народов. Среди экспонатов - посуда, сувениры, изделия традиционных ремесел. "В музее можно узнать, как проходило чаепитие у разных народов, чем традиционное русское чаепитие отличается от узбекского, молдавского, или азербайджанского, как украшают для него стол. Например, в Азербайджане популярен плод граната, и часто в виде него делают чайные чашки, сахарницы", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, предметы в коллекцию музея передали иностранные студенты Воронежского института инженерных технологий и представители Национальной палаты при губернаторе Воронежской области.

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