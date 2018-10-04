Наиля Аскер-заде получила ТЭФИ в номинации "Лучший интервьюер"

4 октября 2018 02:52 (UTC+04:00)

Журналист Наиля Аскер-заде в среду получила телепремию ТЭФИ в категории "Вечерний прайм" в номинации "Лучший интервьюер". Церемония вручения проходит в среду вечером в Московском театре мюзикла, передает корреспондент ТАСС.

"Нашей программе ["Действующие лица с Наилей Аскер-заде"] три года. Когда мы ее начинали, не думали, что это будет так сложно. Самое сложное - героев поймать, потому что они главные действующие лица бизнеса, политики и других сфер", - сказала Аскер-заде.

Герои, по ее словам, попадают в необычные условия. "Им приходится ездить с нами в удаленные уголки страны, спускаться в шахты, скакать на лошадях, играть на музыкальных инструментах и иногда сниматься по несколько дублей. Они привыкли командовать, а у нас командует режиссер", - отметила она.

ТЭФИ была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

В 2018 году Комитет впервые решил отказаться от проведения второго тура голосования. Призы вручаются соискателям, набравшим большее количество голосов в первом туре, то есть по итогам голосования более чем 1 тыс. представителей индустрии.

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