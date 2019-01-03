Более 1850 бронированных и спецмашин поступят в Сухопутные войска ВС России в 2019 году

Свыше 1850 бронеавтомобилей и единиц специальной техники поступит в подразделения Сухопутных войск России в текущем году в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2019 году более 1850 единиц автомобильной техники поступит в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы автомобильной техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах", - отметили в ведомстве.

В том числе, добавили в министерстве, "разведывательные подразделения оснастят бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ". Также в войска поступят бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и "Тайфун-У". Кроме того, Сухопутные войска получат машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 и РХМ-8 и более 60 современных спутниковых станций связи Р-441ЛМ и Р-444НЛ.

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