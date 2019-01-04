Российские военные водолазы намерены до 2020 года погрузиться на 450 метров

Военные водолазы до 2020 года намерены побить свой же рекорд и погрузиться на глубину около 450 метров со спасательного судна "Игорь Белоусов", сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"До 2020 года на спасательном судне "Игорь Белоусов" планируется дальнейшая реализация в морских условиях разработанной в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" технологии водолазных погружений на глубину до 450 метров. Эта работа станет продолжением достигнутого в 2018 году водолазами-спасателями, специалистами Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ и специалистами НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ, рекордного погружения на глубину 416 метров", - говорится в сообщении.

Погружение на эту глубину является рекордным для Военно-морского флота и освоено впервые в истории страны. В ВМФ СССР максимальная глубина в 307 метров была достигнута при выходе из подводной лодки в 1986, отметили в военном ведомстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.