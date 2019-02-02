МИД РФ: США официально уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД

БАКУ /Trend/ - Вашингтон официально уведомил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него, - информировали в дипведомстве. - При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений".

В заявлении также говорится, что Россия открыта к диалогу по ДРСМД, если в США пересмотрят свою деструктивную линию и вернутся к соблюдению договора. "Если в Вашингтоне всё же пересмотрят свою деструктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД, мы открыты к содержательному диалогу по тематике Договора и по всем другим вопросам стратегической стабильности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, равно как и интересов всего мирового сообщества", - заявили в российском дипведомстве.

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