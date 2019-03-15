Путин назвал "жестоким и циничным" теракт в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Крайстчерч, где группа вооруженных людей напала на молившихся в двух мечетях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - приводится в сообщении текст телеграммы.

Путин выразил надежду, что все причастные понесут заслуженное наказание за это преступление и подчеркнул, что в России разделяют скорбь людей, потерявших родных и близких.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Жертвами стрельбы, по последним данным, стали 49 человек, еще более 20 раненых были доставлены в больницы города. По обвинению в атаке на мечети были арестованы трое мужчин и одна женщина.

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