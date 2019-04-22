Минобороны России: первая поставка С-400 Турции планируется в ближайшее время

22 апреля 2019 21:29 (UTC+04:00)

Поставку первой части зенитной ракетной системы С-400 Турции планируется осуществить в скором времени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью телеканалу RT в преддверии Московской конференции по международной безопасности.

"У нас развиваются достаточно бурно отношения в сфере ВТС [военно-техническое сотрудничество]. Вы, наверное, знаете про известный проект - С-400. Предполагается в скором времени поставка первой части этого комплекса. И мы достаточно активно взаимодействуем в том числе и по другим проектам", - сказал Фомин.

Замминистра отметил активную позицию турецких партнеров. "Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США что касается проекта С-400. Это говорит о многом", - продолжил Фомин.

По его словам, сейчас отношения России и Турции находятся на подъеме по всем возможным направлениям: в политике, экономике и в военном и военно-техническом сотрудничестве.

"Мы взаимодействуем по военному направлению, у нас существует определенный формат. Мы взаимодействуем и по Сирии. Собственно, без взаимодействия с турецкой стороной, она является одной из стран-гарантов по астанинскому процессу, было бы невозможно решить часть вопросов по политическому урегулированию в Сирии, в том числе создание зоны деэскалации Идлиб", - добавил Фомин.

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.

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