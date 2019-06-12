В России разработали систему помехозащиты при приеме спутниковых сигналов

12 июня 2019 10:37 (UTC+04:00)

Антенна для приема навигационных спутниковых сигналов, несмотря на глушение, разработана в России и будет в среду представлена российской делегацией в Нью-Йорке на заседании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при ООН. Об этом рассказал один из участников делегации, заместитель гендиректора конструкторского бюро "Навис" Игорь Лисовой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Чрезвычайно низкая мощность навигационных сигналов у поверхности Земли обуславливает уязвимость коммерческих навигационных-приёмников к воздействию помех", - сказал он.

"Имитационные радиопомехи, повторяющие структуру системных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, но содержащие при этом недостоверные данные, часто используются спецслужбами для борьбы с дронами. Мощные заградительные радиопомехи делают невозможным приём навигационных сигналов", - объяснил эксперт.

Преднамеренное глушение или подмена навигационного сигнала ложным известна как спуфинг, когда, например, навигационные приложения показывают, что проезжающие мимо Кремля автомобили якобы находятся у аэропорта "Внуково".

Он сообщил, что для того, чтобы принимать навигационный сигнал в условиях спуфинга, "Навис" разработал специальную антенну, которая вычисляет источник помех и не усчитывает его при обработке навигационного сигнала. Система обеспечивает помехозащиту при приеме данных от систем ГЛОНАСС, GPS, европейской Galileo и китайской BeiDou.

Эксперт сообщил, что навигационные приемники, в частности, используются в системах связи – они выдают сигнал точного времени, получаемого с навигационных спутников. Спуфинг приводит к снижению точности синхронизации времени и вызывает сбои в системах связи. При этом системы синхронизации времени очень актуальны для развития сетей 5G в России и перехода к цифровому телевидению, пояснил Лисовой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В АМИ Trend пройдет видеомост «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции»
Общество 11:34
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Европа 01:30
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
США 11 июня 21:24
Жээнбеков по телефону обсудил с Путиным его предстоящее участие в саммите ШОС в Бишкеке
Кыргызстан 11 июня 15:04
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Россия 11 июня 12:22
На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление
Россия 11 июня 10:32
Лента новостей
Турция закрыла пролив Босфор
Турция 11:37
Технологии блокчейн могут стать инструментальными для стабильности и прозрачности в таможенной сфере
Экономика 11:35
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Другие страны 11:35
В АМИ Trend пройдет видеомост «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции»
Общество 11:34
Али Ахмедов: Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы
Политика 11:34
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Азербайджан 11:31
Туркменистан изучает европейский опыт внедрения электронного документооборота
Туркменистан 11:29
Немецкая сторона представит скидку в размере 10 процентов на большегрузы Узбекистана
Экономика 11:24
В парламенте Азербайджана совместно с ПА ОБСЕ обсуждаются вопросы региональной безопасности
Политика 11:19