Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - Юнус-Бек Евкуров.

Он напомнил, что его полномочия истекают в 2023 году.

Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", — сказал глава региона.

Он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм и добиться мира.

Евкурова назначили и.о. главы Ингушетии 30 октября 2008 года после отставки Мурата Зязикова.

В 2009 году политик получил тяжелые травмы в результате покушения и провел в больнице больше месяца.

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