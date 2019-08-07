Правоохранители вступили в боестолкновение с боевиками в Ингушетии

7 августа 2019 09:00 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с боевиками в селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где утром в среду был введен режим КТО, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, передает Trend.

Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений.

"По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь. В результате произошла перестрелка с бандитами", - сказал собеседник агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Майами обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls
США 6 августа 21:16
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Другие страны 6 августа 12:17
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
Другие страны 5 августа 00:49
МИД Ирана выразил соболезнования близким жертв стрельбы в США
Иран 5 августа 00:16
Полиция установила личность стрелка в Огайо
США 4 августа 23:13
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора для стрелка в Техасе
США 4 августа 22:03
Лента новостей
В Азербайджане за год из незаконного оборота изъяты более 2,5 тонны наркотических средств
Общество 09:08
Гильермо дель Торо посвятил мигрантам именную звезду на "Аллее славы"
США 08:58
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе
В мире 08:43
К восточному побережью Китая приближается тайфун "Лекима"
Китай 08:26
В Турции нейтрализовали опасного террориста
Турция 08:09
Администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам
США 07:47
Премьер Японии заверил главу Пентагона в прочности альянса с США
В мире 07:25
Азербайджан постепенно перестанет выпускать бумажные деньги
Экономика 07:00
В результате столкновения двух автобусов в Гонконге пострадали 12 человек
Китай 06:41