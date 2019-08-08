Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию

Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Визит в Финляндию действительно прорабатывается", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе Кремля, не назвав дату готовящейся поездки. Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники сообщила, что в Финляндии ожидают визита Путина в двадцатых числах августа. По сведениям издания, запланирована встреча с финским лидером Саули Ниинистё. Как пишет газета, этот визит якобы назначен на 22 августа.

В канцелярии Ниинистё эту информацию не стали комментировать, сообщив, что визит Путина ожидается, но дата и место проведения встречи будут обнародованы позже.

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