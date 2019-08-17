32 человека пострадали в ДТП с автобусом в России

17 августа 2019 20:10 (UTC+04:00)

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло с 22 до 32. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава Пермского края в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 20:20 (18:20 мск) один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, пострадавших доставили в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу им. Гринберга.

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон "Гайва", врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения: у него выбиты стекла, из автомобиля выпали поручни и вещи пассажиров. При этом, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, маршрутный автобус въехал в стену строительного магазина. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.

Дождя на момент происшествия не было. Авария произошла на правобережной стороне города в 18 км от центра, движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Камчатский край заинтересован в импорте узбекской плодоовощной продукции
Бизнес 12:46
Россия поставит Туркменистану вертолеты
Бизнес 11:45
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
Другие страны 10:56
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В мире 16 августа 23:50
Внешний долг Грузии вырос на $193 млн
Финансы 16 августа 14:55
В России за полгода поставили на учет почти 3 млн прибывших для работы иностранцев
Россия 16 августа 14:19
Лента новостей
ООН готова способствовать переходному процессу в Судане
В мире 20:55
До последнего дыхания Муслим Магомаев оставался человеком огромного сердца - Тамара Синявская
Культура 20:39
Глава Военного совета Судана аль-Бурхан возглавит управляющий Суверенный совет страны
Другие страны 20:34
Умер художник-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера"
В мире 20:19
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном памяти народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева (ФОТО)
Политика 19:48
В Азербайджане увеличился общий объем депозитов
Финансы 19:35
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Европа 19:26
В Казахстане женщина родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца
Казахстан 19:15
В Китае четыре человека погибли в результате взрыва в ресторане
Китай 19:03