Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" вступает в силу

Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ограничительные меры включают в себя противодействие Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, а также ограничения экспорта ряда товаров и технологий.

В августе 2018 года американская администрация применила первый пакет санкций и ввела запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

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