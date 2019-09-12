Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

12 сентября 2019 01:09 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры планируют "рассмотреть вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нетаньяху в третий раз приезжает в Россию в нынешнем году, он посещал Москву в феврале и апреле.

Сам израильский премьер ранее говорил, что хотел бы обсудить с главой российского государства "продолжение координации между военными". Канцелярия Нетаньяху среди тем беседы называла региональную проблематику и ситуацию в Сирии. А посол Израиля в Москве Гарри Корен сообщал, что Путин и Нетаньяху могут поговорить об организации трехсторонней встречи РФ, США и Израиля по линии Советов безопасности.

Премьер-министр Израиля также планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время визита в Россию Нетаньяху будут сопровождать глава Совета национальной безопасности еврейского государства Меир Бен-Шаббат и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

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