Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков

12 декабря 2019 02:47 (UTC+04:00)

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о том, с какими словами он хотел бы обратиться к КНДР в связи с тем, что Северная Корея якобы может провести новое испытание после того, как истечет ультиматум президенту США Дональду Трампу, Небензя заявил: "Воздержаться от этого - вот мои слова".

"Мы должны предоставить возможность и пространство для диалога", - добавил он.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками".

Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
США 11 декабря 02:29
КНДР может запустить ракету большой дальности до 25 декабря
Другие страны 10 декабря 07:35
СБ ООН проведет 11 декабря экстренное заседание по КНДР
В мире 10 декабря 01:07
США попросят СБ ООН обсудить недавние ракетные запуски КНДР
В мире 9 декабря 23:54
Сеул продолжит содействовать диалогу между КНДР и США
В мире 9 декабря 08:56
Трамп: КНДР потеряет все, если предпримет враждебные действия против США
США 8 декабря 20:31
Лента новостей
Импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты
США 03:01
Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"
США 02:38
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Европа 02:28
Комитет Сената США одобрил выделение $1 млрд на обеспечение энергонезависимости Европы
США 02:11
ООН и Палестина запустили программу гуманитарной помощи
В мире 01:53
В Нигере более 60 человек погибли при атаке боевиков на армейский лагерь
Другие страны 01:35
Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard
США 01:21
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» (ФОТО)
Азербайджан 00:51
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджан 00:24