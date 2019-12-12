Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о том, с какими словами он хотел бы обратиться к КНДР в связи с тем, что Северная Корея якобы может провести новое испытание после того, как истечет ультиматум президенту США Дональду Трампу, Небензя заявил: "Воздержаться от этого - вот мои слова".

"Мы должны предоставить возможность и пространство для диалога", - добавил он.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками".

Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

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