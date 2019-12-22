В столице Башкирии (Россия) горит завод "Уфа Нефтехим"

22 декабря 2019 09:41 (UTC+04:00)

В Уфе горит завод "Уфа Нефтехим", в тушении пожара задействуют пожарный поезд, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Поступило сообщение о пожаре на опытном заводе "Уфа Нефтехим". Пожару присвоен повышенный ранг сложности номер 3. К месту пожара следует пожарный поезд", - привели в пресс-службе слова замначальника регионального главка МЯС РФ Виталия Барзайкина.

В пресс-службе уточнили, что пожар охватил трехэтажное кирпичное здание на площади 1600 кв м.

По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости.

Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные здания.

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