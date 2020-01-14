Сергей Лавров: Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность

14 января 2020 12:53 (UTC+04:00)

Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность и решать все вопросы путем диалога. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы против эскалации, с какой бы стороны она ни наблюдалась, откуда бы она ни исходила... Мы призываем и США, и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог", - сказал Лавров по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.

Он отметил, что США ранее заявили о готовности к переговорам с Тегераном.

"При этом добавляют "без предварительных условий". Но в процессе выдвижения этих предложений о начале такого диалога постоянно нарастают - как они называют их - удушающие санкции против Ирана. То есть получается, что США, приглашая Иран к диалогу без предварительных условий, сами выдвигают предварительное условие в виде санкционного давления", - отметил глава МИД РФ.

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