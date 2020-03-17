Россия направила Ирану помощь для борьбы с коронавирусом

Россия направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусом, дальнейшие возможные шаги по этому вопросу прорабатываются. Как передает Trend, об этом сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются", - сказал Рябков.

Ранее в Тегеране получили помощь для борьбы с коронавирусом от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Франции, Британии и Германии, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на прошлой неделе опубликовал в Twitter список нужных стране средств для борьбы с коронавирусом, больше всего требуется масок и одноразовых перчаток.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тысяч, за сутки скончались 135 человек, всего жертв 988.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.