Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

"Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", - говорится в сообщении.

В результате исполнения соглашения и реализации активов "Роснефть" получит на баланс одного из своих дочерних, принадлежащих на 100% обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.