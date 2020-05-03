Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 633, сейчас насчитывается 134 687 инфицированных во всех регионах страны, Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения. Выздоровели на данный момент 16 639 человек, 1 280 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%. Отмечается, что 5 345 (50,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.

Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе 5948 случаев в Москве (суточный рост в столице составил 9,5%), 822 в Московской области, 295 в Санкт-Петербург, 252 в Нижегородской области, 238 в Мурманской области, 136 в Дагестане.

За сутки выписаны 1626 человек в 67 регионах. Среди них выписаны 655 человек в Москве, 184 в Санкт-Петербурге, 53 в Краснодарском крае, 35 в Ярославской области.

За сутки подтверждены 58 летальных случаев: 34 в Москве, по два в Московской области, Ингушетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Северной Осетии и Ямало-Ненецком АО. По одному человеку скончались в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, республиках Дагестан, Марий Эл, Якутия, Адыгея, Калмыкия, Севастополе, а также Волгоградской, Тульской, Орловской и Ивановской областях.