Лавров и Помпео обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майкл Помпео в телефонном разговоре в среду обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учетом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД РФ сообщили, что Лавров в ходе телефонного разговора высказался в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Состоялся обмен мнениями по проблематике глобальной безопасности. Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - указали в дипведомстве.

Кроме того, стороны в телефонном разговоре подтвердили значение 75-летия Победы во Второй мировой войне для сохранения исторической памяти о подвиге стран антигитлеровской коалиции.

"Министр и госсекретарь подтвердили значение предстоящего 75-летия Победы во Второй мировой войне для сохранения исторической памяти о подвиге стран антигитлеровской коалиции", - говорится в сообщении МИД РФ.