В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Еще 68 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего в столице умерли 1 358 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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