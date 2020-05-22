Отец Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Состояние отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему остается тяжелым. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Камил Гаджиев.
"Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же", - сказал Гаджиев.
Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.
Лента новостей
Президент ЧБТР: Азербайджан имеет значительные резервы для смягчения воздействия COVID-19 на экономику
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора
Президент Ильхам Алиев: Механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане должна быть беспощадной
Захарова: Азербайджан и Россия делают все возможное для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников
Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики
В Азербайджане выявлено 118 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 87, скончался один человек – Оперативный штаб
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе
Азербайджан наладил работу государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны - российский эксперт
Президент Ильхам Алиев принял в формате видеосвязи Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов (ФОТО/ВИДЕО)