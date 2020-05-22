Число заразившихся коронавирусом военных в ВС России составило более 1,4 тыс.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в российской армии и военных учебных заведениях составляет более 2,6 тыс. человек, в том числе более 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 22 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 464 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - указано в нем.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 12 воспитанников довузовских учебных заведений. Кроме того, в вузах Минобороны зарегистрировано 808 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 398 случаев среди гражданского персонала.

Выздоровели 1 165 военнослужащих, 1 464 курсантов, 296 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 176 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих, в состоянии средней тяжести - пятеро.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.