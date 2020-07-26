Более 10 рейсов отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены 11 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 7.05 (GMT+4), в Домодедово отменены три рейса, во Внуково — два.

В это же время в Шереметьево отменены 6 вылетов.

Данные об отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.