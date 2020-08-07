В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракты, еще один задержан. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает Trend.
"В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан. Их личности установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики", - сказали в НАК.
На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
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