В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракты, еще один задержан. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает Trend.

"В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан. Их личности установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики", - сказали в НАК.

На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство.