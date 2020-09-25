МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии

Россия и США, несмотря на расхождения по многим вопросам сирийского урегулирования, продолжают поддерживать контакты в Сирии по военно-дипломатической линии. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает передает Trend.

"Тем не менее, у нас контакты [с США в Сирии] поддерживаются, в том числе и по военно-дипломатической линии. Мы пользуемся этим, чтобы донести до американской стороны наши соображения и подходы, выслушиваем их позицию", - сказал Вершинин, добавив, что считает, что контакты с американской стороной полезны.

По его словам, Россия и США сходятся в принципиальных вопросах относительно территориальной целостности и независимости Сирии. Он напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп делали совместное заявление по ситуации в Сирии, и оно сохраняет свою актуальность.