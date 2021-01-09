Четыре человека найдены живыми после схода лавины в России

Семья из четырех человек найдена живой после схода лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в Норильске, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Семья из четырех человек найдена после схода лавины", - сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли они спасены из-под снега или в момент схода лавины не находились в домике.

"Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое, поисковая операция продолжается", - сказал собеседник агентства.