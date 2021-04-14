Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 326

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России выросло на 8 326, до 4 666 209. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 326 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 156 (13,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране выявлено 4 666 209 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 837, Санкт-Петербурге —712, Подмосковье — 568.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва — 0,01%, 3. Еврейская автономная область — 0,02%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 9 447 человек после COVID-19, за все время — 4 291 223. В частности, в Москве выписали 1 751 человека, в Санкт-Петербурге — 977, Подмосковье — 517.

В России подтверждены 104 тысячи смертей пациентов с COVID-19, за сутки умерли 399 человек с заболеванием. В частности, в Москве — 52, Санкт-Петербурге и Ростовской области — по 28.