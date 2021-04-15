Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Тема Карабаха затрагивалась в числе других вопросов в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута тема нагорно-карабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.