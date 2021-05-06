Путин объявил, что вакцина "Спутник Лайт" готова к регистрации

Президент России Владимир Путин сообщил, что еще одна российская вакцина "Спутник Лайт" готова к регистрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.