Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на высоту 2,5 км
Вулкан Эбеко, расположенный на острове Курильской гряды Парамушире, выбросил столб пепла на высоту 2,5 км, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние до 3 км", - сообщает управление.
По информации единой дежурной диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Издательский дом NARGIS открывает выставку "Reduce, Reuse, Recycle, Respect", посвященную проблемам экологии и охраны окружающей среды (ФОТО)
Лента новостей
ЗАО "AzerGold" совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" осуществило экологическую акцию (ФОТО)
Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана
Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджаре
Республиканская организация ветеранов Азербайджана выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Принято обращение азербайджанских журналистов к зарубежным медиа-структурам и международным организациям
Кипр и Россия профинансируют строительство предприятий по производству химикатов и удобрений в Узбекистане
Сердар Бердымухамедов и Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Санкт‑Петербурга
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Отказываясь предоставить карты минных полей, руководство Армении продолжает нарушать международное гуманитарное право и осуществлять политику террора против Азербайджана (ФОТО)
Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе
Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе
Под председательством Азербайджана проходит конференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения (ФОТО)
В Азербайджане финансируемый ЕС проект по поддержке молодежного предпринимательства будет завершен в июне
Впервые азербайджанский музыкант удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси (ВИДЕО, ФОТО)
Узбекистан и Таджикистан рассматривают вопрос строительства железнодорожной линии Самарканд - Пенджикент
На освобожденных территориях Азербайджана колоссальный ущерб нанесен особо охраняемым территориям Минэкологии
Генпрокуратура назвала число граждан, подорвавшихся на минах на освобожденных территориях Азербайджана
Профсоюз журналистов Азербайджана обратился к международным организациям по поводу гибели представителей СМИ в Кельбаджаре
Агентство господдержки НПО Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе
Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - показатель того, что Армения должна срочно предоставить карты минных полей - Брайза
МИД Азербайджана призвал мировое сообщество не закрывать глаза на целенаправленное минирование территорий Арменией