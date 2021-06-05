Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Курильской гряды Парамушире, выбросил столб пепла на высоту 2,5 км, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние до 3 км", - сообщает управление.

По информации единой дежурной диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.