В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611, до 5 316 826. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

В настоящее время в России продолжают лечение 317 493 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 629, до 4 869 972. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 450 против 466 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 129 361 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.