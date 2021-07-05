"Лукойл" купил 50% в проекте в Мексике за $435 млн

"Лукойл" заключил соглашение о приобретении 50-процентной операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике через покупку холдинговой компании, владеющей компанией - оператором, за $435 млн. Об этом говорится в сообщении российской компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение властями Мексики.

"Мексика является для нас стратегическим регионом в рамках развития международной деятельности в сегменте апстрим. Новый проект, в котором мы будем оператором, отличается значительной подтвержденной ресурсной базой, существенным добычным потенциалом и органично дополняет уже имеющийся у нас портфель проектов в Мексиканском заливе", - сказал президент "Лукойла" Вагит Алекперов, слова которого приводятся в сообщении.