Росатом: Прибыль для ВВП Египта при строительстве АЭС в Эд-Дабаа составит $4 млрд в год

Добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта строительства первой в арабской республике атомной электростанции (АЭС) в Эд-Дабаа на Средиземном море только на этапе строительства составит $4 млрд в год. Об этом говорится в пресс-релизе Росатома, полученном ТАСС во вторник, передает Trend.

"По нашим оценкам, только при строительстве АЭС "Эд-Дабаа" добавленная стоимость к ВВП Арабской Республики Египет от реализации проекта составит около $4 миллиардов в год", - уточнил вице-президент по проекту в Египте АО "АСЭ", генеральный подрядчик строительства египетской атомной электростанции Григорий Соснин, выступая на круглом столе, где обсуждалась роль атомной энергии в устойчивом развитии государства.

Он также отметил, что на пике строительных работ общая численность строительно-монтажного персонала составит около 25 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. квалифицированных рабочих. При этом 70% рабочих на этапе строительства планируется набрать из числа местного населения Египта. Вместе с тем АЭС будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов в Египте и достижению целей Парижского соглашения по климату.

В свою очередь выступавший на мероприятии руководитель сектора ядерного топлива в Управлении по атомным станциям Египта (NPPA) Хешам Хегази подчеркнул, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, египетская сторона продолжает последовательно выполнять обязательства, связанные с разработкой проекта. "29 июня NPPA передало пакет документов Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта, необходимых для получения разрешения на сооружение блоков №1 и №2", - добавил чиновник.

Выступавший с приветственным словом директор регионального центра Росатома на Ближнем Востоке и в Северной Африке Александр Воронков подчеркнул, что атомная станция в Эд-Дабаа станет больше, чем просто стабильная генерация экологически чистой электроэнергии. "АЭС - это крупнейший инфраструктурный проект, реализация которого стимулирует развитие в различных отраслях экономики и приносит существенный вклад в бюджет страны. АЭС - один из важнейших источников занятости и драйверов устойчивого развития как региона ее сооружения и эксплуатации, так и страны в целом", - резюмировал он.