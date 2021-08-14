В Минобороны РФ подтвердили, что самолет ведомства Бе-200 разбился в Турции

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту были восемь человек. Об этом сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин, добавили в военном ведомстве, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.