Песков заявил об отсутствии сомнений в эффективности "Спутника V"

Случаи заболевания ковидом в окружении президента России Владимира Путина не ставят под вопрос эффективность вакцины "Спутник V". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не ставит", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ставит ли под сомнение эффективность "Спутника V" заявление президента о том, что в его ближайшем окружении заразились десятки человек.

Песков напомнил, что "даже тот, кто вакцинирован, может стать инфицированным".

"Вместе с тем мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме можете переболеть", - добавил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что в окружении Путина ковидом заболели главным образом сотрудники, принимающие участие в обеспечении его работы и безопасности. "Это главным образом те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в этой работе "принимает участие достаточно большое количество людей". "Действительно, кто-то был инфицирован и, поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", - подытожил Песков.

При этом он заверил, что, несмотря на рост заболеваемости, людей для обеспечения работы президента достаточно.