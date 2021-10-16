В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метанолом

В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек, по уточненным данным следственного управления СК РФ по региону. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", - сказали в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.