В ДТП с «Камазом» в российском регионе погибли 2 человека, пострадали восемь детей

В Ингушетии в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика «Камаз» погибли два человека, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Также в ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости пострадали восемь детей. Их доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Жертвами аварии стала женщина и новорожденный ребенок, он умер по дороге в карете скорой помощи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, совершавший обгон по встречной полосе.