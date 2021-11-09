В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Красноярском крае РФ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 9-м км автодороги "Кузнецово - Зыково". Одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто.

Пострадавшие были госпитализированы.

Оба автомобиля были сильно повреждены.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке аварии ограничено.