На складе металлургического комбината в России произошел взрыв

Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил источник в экстренных службах. Позже информацию подтвердили в пресс-службе НЛМК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - сказал собеседник агентства. По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.

Как сообщили в диспетчерской ЕДДС, один человек пострадал в результате пожара. "Там пострадала одна женщина, на место выехали скорые, пожарные, полиция", - сказал собеседник агентства.

В компании подтвердили, что на складе НЛМК произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не повлиял на производственный процесс.

"14 ноября в 21:30 на угольном складе произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", - сообщили в пресс-службе НЛМК.

В пресс-службе добавили, что пострадавшая доставлена в ожоговый центр. "Пострадавшая доставлена в ожоговый центр, руководство предприятия оперативно получает информацию о ее состоянии", - отметили в компании.