Россия и Сирия подпишут договор и 11 соглашений о сотрудничестве

Представители России и Сирии в ближайшее время подпишут один договор и 11 соглашений о сотрудничестве в сферах науки и промышленности, медицины и просветительской деятельности. Об этом сообщил во вторник руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба (МКШ) по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня по линии федеральных органов исполнительной власти подготовлены к подписанию еще один договор и 11 соглашений в сферах образования, медицины, культуры, науки и промышленности. Их утверждение откроет новые возможности развития взаимовыгодных отношений и укрепления партнерства во благо народа Сирии", - сказал он в ходе международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Мизинцев напомнил, что всего с начала работы МКШ России и Сирии между российскими и сирийскими ведомствами заключено семь соглашений, имеющих стратегический характер и рассчитанных на долгосрочную перспективу.

По данным руководителя МКШ, с 2018 года в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию: свыше 5 тыс. жилых домов, 260 медицинских учреждений, 995 образовательных учреждений, 275 объектов водоснабжения, 328 хлебопекарен, 854 электроподстанции и 14,45 тыс. предприятий промышленности.