В России выявили 32 648 новых случаев коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648 случаев, это минимум с 15 октября. Общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 636 881, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост составил 0,34%.
В частности, за сутки было выявлено 2 215 случаев заражения были выявлены в Московской области, 2 103 - в Санкт-Петербурге, 908 - в Самарской области, 742 - в Воронежской области, 716 - в Нижегородской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 1 032 435 человек.
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