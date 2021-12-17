В "Лукойле" считают, что цена нефти к 2050 году за счет инфляции превысит $100 за баррель

Высокая инфляция снижает доступность энергии для населения планеты, мир может столкнуться с "драматичным удорожанием нефти к 2050 году". Об этом сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун на презентации доклада "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно презентации, по всем трем сценариям развития энергетики стоимость нефти к 2050 году превысит $100 за баррель. По эволюционному сценарию она достигнет $128 за баррель с учетом инфляционного фактора и введения квот на выбросы для производителей. По равновесному сценарию она составит $197 за баррель, а по сценарию "Трансформация" - $380 за баррель. Во всех трех сценариях инфляция занимает львиную долю в росте цены.

При этом наступление максимального варианта может произойти и до 2050 года, если проблема недоинвестирования в разработку и добычу запасов сохранится, сказал Федун. Он считает, что потребление углеводородов будет стабильным до 2030 года, и только с 2035 года на таких крупных рынках, как США и Китай, начнется снижение потребления жидких топлив.