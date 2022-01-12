Умер российский телеведущий Михаил Зеленский

Популярный российский журналист, телеведущий шоу «Прямой эфир» Михаил Зеленский умер в Доминиканской Республике в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в своем аккаунте в Facebook, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский

Позже, руководитель отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил данные о смерти Зеленского, добавив, что пока не готов поделиться подробностями происшествия. Он отметил, что поддерживает контакт с его семьей.

По данным Telegram-канала Baza, журналист отдыхал в Доминиканской Республике вместе со своей женой. Внезапно ему стало плохо, в связи с чем его доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался. Предварительной причиной произошедшего они назвали внезапно возникший у ведущего инсульт.