Песков заявил, что Россия и Запад находятся на совершенно разных треках

Россия с одной стороны и США и НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках, и это вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выдержки из интервью приводит агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - приводит агентство его слова об итогах переговоров на этой неделе.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.