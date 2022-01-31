Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали вблизи Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки утром в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend.
"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в 10:14 местного времени (02:14 GMT+4). Эпицентр находился в 197 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 49 км", - рассказал собеседник агентства.
Тревога цунами не объявлялась, в населенных пунктах полуострова сейсмическое событие не ощутили.
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