Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали вблизи Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки утром в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в 10:14 местного времени (02:14 GMT+4). Эпицентр находился в 197 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 49 км", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась, в населенных пунктах полуострова сейсмическое событие не ощутили.