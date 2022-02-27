Минобороны России сообщило о блокировке и установлении контроля над рядом украинских городов

Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ, аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном", - сказал Конашенков.