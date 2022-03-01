Сбербанк повышает ставки по ипотеке до 18,6%

Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта, до 18,6%, сообщила пресс-служба кредитной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня", - сообщили в банке.

В Сбербанке напомнили, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.

Отметается, что клиенты Сбербанка могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

Также с 1 марта "Сбер" существенно повысил ставки по рублевым депозитам "Сбервклад", "Сбервклад прайм" и "Промо управляй" и предложил клиентам новые вклады в долларах США и евро. Максимальная доходность по депозиту "Сбервклад прайм" теперь составляет 18% годовых.

Ранее банк ВТБ сообщил о решении поднять ставки по ипотечным кредитам с 28 февраля на 4 п. п., до 15,3% "в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций". Ряд других российских банков также сообщили ТАСС о намерениях повысить ставки по своим продуктам в ближайшее время.