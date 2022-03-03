Землетрясение 4,5 баллов произошло в Сочи

Небольшое землетрясение произошло 2 марта в Сочи в районе 23:00 мск, сообщили в сейсмической станции курорта, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Землетрясение силой 4,5", - подчеркнул представитель службы.

Между тем, сочинцы в социальных сетях сообщают, что почувствовали толчок из-под земли: "произошел гул и толчок".

Ощутимый толчок произошел в Центральном районе: на улицах Навагинская, Островского, Макаренко, КСМ, а также в районе поселка Дагомыс. В Адлере землетрясения не почувствовали.

В свою очередь руководитель сейсмостанции Сочи Елена Карпович, уточнила агентству, что землетрясение в Сочи произошло в 22:56 мск.

"Зафиксировано землетрясение 4-5 баллов в районе микрорайона Бытха Хостинского района Сочи", - сказала сейсмолог.